Если бы состоялся референдум о вступлении Молдовы в НАТО, 55% граждан проголосовали бы ПРОТИВ.

Таковы результаты опроса «Vox Populi – май 2021», реализованного Ассоциацией социологов и демографов. Участники исследования отвечали на вопрос: Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении Молдовы в НАТО, Вы бы были за или против? Большая часть респондентов – 55,3% выбрали отрицательный ответ, 25,1% – положительный. В то же время 12,3% не участвовали бы в референдуме, а 5,5% не знают, что такое НАТО.

Опрос проводился с 14-22 мая, выборка составила 1187 человек из 86 населенных пунктов. Погрешность – 3%.