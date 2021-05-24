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Газета "Кишиневские новости"

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Жители Молдовы назвали Воронина и Додона лучшими президенты страны

Жители Молдовы назвали Воронина и Додона лучшими президенты страны
24 мая
14:11 2021
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Жители Республики Молдова высоко оценивают деятельность Владимира Воронина и Игоря Додона в периоды, когда они были главами государства. Такой вывод можно сделать по результатам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ. Владимир Воронин получил 49,1% положительных оценок граждан, а Игорь Додон – 41,4%. Это первое и второе места соответственно. На третьем Пётр Лучинский с 36,3%, следом Мирча Снегур – 32,2%. О деятельности Николая Тимофти положительно отозвались 21,8%, он на последнем месте. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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