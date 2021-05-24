Жители Республики Молдова высоко оценивают деятельность Владимира Воронина и Игоря Додона в периоды, когда они были главами государства. Такой вывод можно сделать по результатам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ. Владимир Воронин получил 49,1% положительных оценок граждан, а Игорь Додон – 41,4%. Это первое и второе места соответственно. На третьем Пётр Лучинский с 36,3%, следом Мирча Снегур – 32,2%. О деятельности Николая Тимофти положительно отозвались 21,8%, он на последнем месте. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.