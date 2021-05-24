По итогам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ, на первом месте оказался лидер социалистов. Согласно итогам исследования, отвечая на вопрос: “Как вы считаете, кто из политических деятелей лучше всего справится с должностью премьер-министра?”, 36,2% назвали Игоря Додона. На втором Ион Чебан с 11,5%. На третьем Илан Шор с 9,9%. Ион Кику набрал 6,7%, Ренато Усатый – 5,3%, Андрей Нэстасе – 4,9%, Павел Филип – 4,1%, Игорь Гросу – 2,5%, Ион Стурза – 0,7%. Другие кандидатуры в совокупности получили 2,4%. 15,8% опрошенных не ответили на заданный вопрос. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.