Понедельник, 24 мая 2021, 19:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Жители Молдовы назвали лучшего кандидата на должность премьера

Жители Молдовы назвали лучшего кандидата на должность премьера
24 мая
14:11 2021
Версия для печати

По итогам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ, на первом месте оказался лидер социалистов.  Согласно итогам исследования, отвечая на вопрос: “Как вы считаете, кто из политических деятелей лучше всего справится с должностью премьер-министра?”, 36,2% назвали Игоря Додона. На втором Ион Чебан с 11,5%. На третьем Илан Шор с 9,9%. Ион Кику набрал 6,7%, Ренато Усатый – 5,3%, Андрей Нэстасе – 4,9%, Павел Филип – 4,1%, Игорь Гросу – 2,5%, Ион Стурза – 0,7%. Другие кандидатуры в совокупности получили 2,4%. 15,8% опрошенных не ответили на заданный вопрос. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,62–0,20%
EUR21,53+0,10%
GBP24,95–0,08%
UAH0,64–0,29%
RON4,37+0,13%
RUB0,24+0,01%

Курсы валют в MDL на 24.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд