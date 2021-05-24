«Если мы не научимся друг с другом договариваться, нас разорвет, нас просто не станет». Об этом в передаче «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на Рен-ТВ заявил Константин Старыш, секретарь ЦК ПКРМ, передает eNews.

«Мы осознаем угрозы, которые сегодня стоят перед страной и приняли решение о создании блока ПСРМ-ПКРМ, чтобы не допустить реализацию этих угроз – ликвидация государства, исчезновение страны с политической карты. Мы знаем, что этот план никогда не останавливался. Он так или иначе, мелкими или крупными шагами, в зависимости от политической интриги в стране, реализовывался всегда», – пояснил представитель компартии.

Старыш напомнил, как идет подрывная работа: «Все больше и больше политических партий стоят на унионистских позициях. ДПМ, которая состояла в социал-демократическом интернационале при Плахотнюке, и вдруг тоже становится унионистской. Филип заявил, что в нем круглосуточно течет румынская кровь, что он готов вступить в партию AUR, а это ультраправые националисты. Партия PAS тоже говорит, что она на этих позициях».

Мы понимаем, говорит секретарь ЦК ПКРМ, что еще чуть-чуть, и мы придем к тому, что проснемся без страны: «Например, в 1918 году никто не думал, что каким-то решением не вполне правомочного органа «Сфатул цэрий» можно было узаконить это “великое объединение”. Нельзя быть беспечными. Государственность – это то, что нужно защищать каждый день. Угроза нависала в начале 90-х, вся эта антисоветская революция и наша так называемая на тот момент независимость от Советского Союза, но никак не от Румынии».