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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Славянские народы столетиями живут на молдавской земле

Додон: Славянские народы столетиями живут на молдавской земле
24 мая
12:11 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с депутатами парламента Республики Молдова от Партии социалистов и представителями посольств России, Украины, Беларуси и Болгарии возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре в честь Международного дня славянской письменности и культуры.

«В Молдове более 30 лет празднуется эта дата, открывающая Дни славянской письменности и культуры. В многонациональном молдавском обществе славянские народы представлены в большом количестве, они столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями.

Сердечно желаю участникам культурных мероприятий их успешного проведения, здоровья и радости. Пусть начинающиеся Дни славянской письменности и культуры порадуют всех нас своей яркостью и самобытностью», – написал лидер социалистов после завершения акции.

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