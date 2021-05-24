Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с депутатами парламента Республики Молдова от Партии социалистов и представителями посольств России, Украины, Беларуси и Болгарии возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре в честь Международного дня славянской письменности и культуры.

«В Молдове более 30 лет празднуется эта дата, открывающая Дни славянской письменности и культуры. В многонациональном молдавском обществе славянские народы представлены в большом количестве, они столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями.

Сердечно желаю участникам культурных мероприятий их успешного проведения, здоровья и радости. Пусть начинающиеся Дни славянской письменности и культуры порадуют всех нас своей яркостью и самобытностью», – написал лидер социалистов после завершения акции.