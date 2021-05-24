В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, был принудительно посажен в аэропорту Минска, сообщает «Военное обозрение».

На сопровождение борта был поднят истребитель МиГ-29 белорусских военно-воздушных сил. Причиной послужила информрация о том, что пассажирский самолет заминирован. После тщательного осмотра, оказалось – сообщение ложное. Также с борта был снят Роман Протасевич – бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал происшедшее «опасным инцидентом, требующим тщательного международного расследования». Бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская потребовала исключить родную страну из Международной организации гражданской авиации, сообщает «Польское радио». Литовский президент Гитанас Науседа, комментируя произошедшее, заявил: «Большинство государств ЕС увидели истинное лицо этого режима, увидели, какая угроза появляется не только для белорусского гражданского общества, не только для оппозиции, но и для людей, которые никогда не были связаны с событиями в Белоруссии». При этом не до конца понятна суть претензий к Минску. Когда самолет находился в воздушном пространстве РБ, поступила информация о его минировании. В НАТО при таком раскладе военные берут борт на сопровождение. Мало ли куда могут направить аэробус террористы. Задержание Протасевича тоже происходило по закону, он официально находился в розыске. Кстати, в связи с произошедшим в Минске вспоминается история восьмилетней давности. В июле 2013 года по пути из Москвы принудительно в Вене был посажен самолет, на котором летел президент Боливии Эво Моралес. Спецслужбы обыскали борт в надежде обнаружить беглого сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Под давлением Вашингтона власти Франции и Португалии тогда закрыли для боливийского самолета свое воздушное пространство. Эксперты, восемь лет назад назвали действия американцев «не столько нарушением права, сколько нарушением правил игры».