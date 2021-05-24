Чем больше увеличивается население планеты, тем с большим дефицитом воды сталкиваются люди в разных странах. Ученые Калифорнийского технологического института в США разработали технологию, позволяющую получать воду из воздуха независимо от времени суток.

Устройство представляет собой гелевую мембрану, по виду напоминающую шипы кактуса. В дневное время она собирает пар, образующийся в результате нагрева солнечными лучами и рассеивающийся в воздухе. А в темное время суток мембрана аккумулирует влагу из облаков над морским побережьем. Микрошипы, которыми покрыта мембрана, состоят из нетоксичного гидрогеля, обладающего свойством притягивать воду, которая затем скатывается в специальный резервуар. Во время эксперимента мембрана сравнительно небольшого размера аккумулировала примерно тридцать пять миллилитров «ночной» воды из облачного тумана и почти в четыре раза больше «дневной» воды из солнечного пара, сообщает «МИР 24».