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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Воду можно получать из воздуха круглосуточно

Воду можно получать из воздуха круглосуточно
24 мая
11:06 2021
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Чем больше увеличивается население планеты, тем с большим дефицитом воды сталкиваются люди в разных странах. Ученые Калифорнийского технологического института в США разработали технологию, позволяющую получать воду из воздуха независимо от времени суток. 

Устройство представляет собой гелевую мембрану, по виду напоминающую шипы кактуса. В дневное время она собирает пар, образующийся в результате нагрева солнечными лучами и рассеивающийся в воздухе. А в темное время суток мембрана аккумулирует влагу из облаков над морским побережьем. Микрошипы, которыми покрыта мембрана, состоят из нетоксичного гидрогеля, обладающего свойством притягивать воду, которая затем скатывается в специальный резервуар. Во время эксперимента мембрана сравнительно небольшого размера аккумулировала примерно тридцать пять миллилитров «ночной» воды из облачного тумана и почти в четыре раза больше «дневной» воды из солнечного пара, сообщает «МИР 24».  

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