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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Сразу после прививки сдавать тест на наличие антител не стоит

Сразу после прививки сдавать тест на наличие антител не стоит
24 мая
11:01 2021
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Процесс вакцинации против коронавируса в стране набирает обороты. Жители Молдовы все активнее делают прививки. Но у людей остается немало вопросов, касающихся вакцинации. Ответить на них мы попросили директора Муниципальной больницы «Святой Троицы», доктора медицины Олега КРУДУ. Подразделениями именно этой больницы являются COVID-центр на МОЛДЭКСПО и Муниципальный центр вакцинации. 

– Через сколько времени после получения вакцины начинают вырабатываться антитела?

– Процесс выработки антител запускается сразу же после введения вакцины. Но в крови они будут обнаруживаться, скорее всего, через некоторое время, так как необходим определенный период для выработки достаточного титра антител. Максимальный уровень антител обычно вырабатывается через четыре инкубационных периода. При коронавирусе инкубационный период составляет четырнадцать  дней. Следовательно, умножив 4 на 14, получаем 56.  Поэтому не стоит сразу после прививки идти сдавать анализ на определение титра антител. 

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