Тридцать лет назад был принят Закон о переименовании государства ССР Молдова в Республику Молдова, который также предусматривал изменение названия Верховного Совета ССР Молдова в «Парламент Республики Молдова». С тех пор каждый год 23 мая в Молдове отмечается день образования парламента.

«Три десятилетия – небольшой срок для мировой истории, но очень важный для нашего молодого государства. За эти годы Республика Молдова стала независимой и суверенной, пережила экономические и политические кризисы, противостояла природным катаклизмам. Сегодня мы все еще продолжаем укреплять наше демократическое правовое государство, нашу социальную и экономическую систему, а также роль Молдовы на международном уровне в качестве уважаемого и надежного партнера. Все лучшее в нашей истории происходит благодаря людям – народу Республики Молдова, волю которого мы, депутаты, выражаем. Поэтому день учреждения парламента – это праздник, который объединяет всех нас.

Тридцатилетие создания парламента Республики Молдова совпало с началом нового электорального процесса. И это символично, ведь парламентские выборы, в том числе досрочные, являются частью естественных демократических процессов, присущих правовому государству, несмотря на обстоятельства, при которых они были инициированы. И на этот раз мы должны проявить корректность и честность, и пусть голосование граждан будет нам оценкой!

Как политический деятель и как гражданин Республики Молдова, я призываю к единству, взаимному пониманию и уважению, мы должны всей душой и самоотверженностью стремиться к общей цели – благополучию страны и всех ее граждан», – говорится в тексте Послания Гречаный.