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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 мая 246570 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 мая 246570 излечившихся
23 мая
18:56 2021
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На сегодняшний день в стране 246570 человек прошли лечение и 6075 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 мая в Молдове подтверждены 254676 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1170 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14192 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 732 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 109 в крайне тяжелом состоянии (16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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