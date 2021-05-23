На сегодняшний день в стране 246570 человек прошли лечение и 6075 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 мая в Молдове подтверждены 254676 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1170 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14192 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 732 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 109 в крайне тяжелом состоянии (16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).