Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является для Лондона «угрозой номер один», сообщает «Военное обозрение».

Особенно министра насторожило то, что Москва отправляет свои подводные лодки на «задний двор» Королевства. «Россия отличается непредсказуемостью действий. В этой ситуации нам трудно понять, в каком направлении она собирается двигаться», – пожаловался Уоллис. Общаясь с британскими журналистами, министр отметил: «Мы зафиксировали впервые за долгое время присутствие российских подводных сил в Ирландском море». Кстати, его средняя глубина – 40 метров, там и нырять особо негде. Ранее власти Соединенного королевства не раз заявляли, что необходимо возродить «британское военно-морское влияние в Мировом океане». Это самое возрождение началось с того, что патрульный катер Королевского флота OPV “Trent” (Р224) на прошлой неделе прибыл в Одессу. Там он будет своим видом демонстрировать поддержку Киева со стороны Лондона.