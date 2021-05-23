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Газета "Кишиневские новости"

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Демократы Молдовы сделали предупреждение «деструктивным силам»

23 мая
17:11 2021
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Председатель Демпартии Павел Филип обнаружил «деструктивные силы», которые хотят сбить формирование с европейского пути, об этом он сообщил в социальных сетях.

По словам политика, сторонники бывшего главы ДПМ Влада Плахотнюка разъезжают по стране и предлагают немалые деньги тем, кто выразит желание покинуть ряды партии. Нечто подобное наблюдается в Страшенском районе. Там, по словам Филипа, пытаются перекупить как депутатов парламента, так и местных избранников. «Но в Страшенах особенные люди. Я это прекрасно знаю, потому что я депутат от этого округа. Они умеют делать правильный выбор и в состоянии изменить ситуацию. Поэтому даже не пытайтесь. Избиратели вас накажут. Не продавайтесь, чтобы предать команду, которая сделала много хорошего для ваших населенных пунктов и района в целом», – предупредил Филип. Он традиционно заверил сторонников в том, что демократы обязательно после выборов 11 июля попадут в парламент.   

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