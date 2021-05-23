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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Одесское вино запустили в небо

Одесское вино запустили в небо
23 мая
17:01 2021
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В рамках проходящего Odessa Wine Week любители вина могли принять участие в дегустации на борту самолета авиакомпании МАУ, сообщает «Думская».

Борт прилетел из Киева и в нем уже были люди, желающие поучаствовать в Odessa Wine Week. Одесситы – любители вина, чтобы попасть на самолет должны были заплатить по 4200 гривен с человека. Перед полетом организаторы мероприятия шутили, что хотят поднять украинские продукты на небывалую высоту. С недавних пор из-за сокращения количества рейсов, МАУ стала проводить воздушные экскурсии. Например, пользуется немалой популярностью полет над Чернобыльской зоной. Дегустация вина на высоте 10 тысяч метров тоже попытка заработать в условиях коронакризиса. Мероприятие координировал известный в Одессе шоумен Николай Серга. Всего в дегустации на борту «Боинга» приняли участие 124 искателя приключений.

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