В рамках проходящего Odessa Wine Week любители вина могли принять участие в дегустации на борту самолета авиакомпании МАУ, сообщает «Думская».

Борт прилетел из Киева и в нем уже были люди, желающие поучаствовать в Odessa Wine Week. Одесситы – любители вина, чтобы попасть на самолет должны были заплатить по 4200 гривен с человека. Перед полетом организаторы мероприятия шутили, что хотят поднять украинские продукты на небывалую высоту. С недавних пор из-за сокращения количества рейсов, МАУ стала проводить воздушные экскурсии. Например, пользуется немалой популярностью полет над Чернобыльской зоной. Дегустация вина на высоте 10 тысяч метров тоже попытка заработать в условиях коронакризиса. Мероприятие координировал известный в Одессе шоумен Николай Серга. Всего в дегустации на борту «Боинга» приняли участие 124 искателя приключений.