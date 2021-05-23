Посол Латвии в Республике Молдова Ульдис Микутс рассказал в эфире TVR Moldova о процветании своей страны после того, как она вступила в 2004 году в Евросоюз.

По словам дипломата тогда же внутренний валовой продукт государства вырос на 30%. То же самое может случиться и в Молдове. «Результаты президентских выборов показали, что люди четко заявили – они хотят изменить политический курс и внедрить реформы. Это было очень четкое сообщение. Июльские выборы вновь продемонстрируют волю граждан, надеемся, что они снова пойдут по пути реформ», – поведал дипломат. Также Микутс пояснил, что некоторые заявления западных послов, которые в Кишиневе часть политиков расценила как вмешательство во внутренние дела Молдовы, на самом деле всего лишь – рекомендации «для достижения правильных целей», и не более того. Как говориться, свежо предание…