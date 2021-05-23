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Газета "Кишиневские новости"

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Экс-премьер Молдовы предлагает упразднить тридцать два района

23 мая
16:16 2021
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Бывший премьер-министр, председатель Партии «Развития и объединения» Ион Кику, рассказал в телеграм-канале о том, какое правительство он готов поддержать.

По его мнению, в стране необходимо провести административную реформу и поменять районы на укрупненные регионы: Север, Центр, Юг, АТО Гагаузия, Тараклия, Приднестровье. «Это позволит изыскать средства, около 1,5 миллиарда леев, и выделить их мэриям на подключение населенных пунктов к магистральным водопроводам и строительство внутренних сетей», – пишет Кику. Он считает, что необходимо стимулировать слияние администраций разных населенных пунктов, а сэкономленные средства инвестировать в инфраструктурные проекты. Также Кику предлагает: малые и средние предприятия, расположенные в ликвидируемых районных центрах, должны получить на 10 лет  нулевую ставку налога на реинвестируемую прибыль. 

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