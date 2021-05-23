Белорусский активист Петр Маркелов, бежавший от преследования на Украину, попытался устроить в Киеве перформанс у посольства своей страны, сообщает «Сегодня».

Для этого он подвез к забору диппредставительства мешки с навозом. Бойцы Национальной гвардии задержали Маркелова, повалили на землю и одели наручники. Один из гвардейцев при этом воспитывал активиста: «Ты нормально мог подойти? Ты сейчас на Украине находишься!». В ответ Маркелов прокричал, что своей акцией хотел привлечь внимание к смерти 50-летнего политзаключенного Витольда Ашурка. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство и отпустила беглеца «от режима Лукашенко». В свою очередь, представитель оперативного управления Национально гвардии Владимир Швец заявил: «У нас всегда были конструктивные отношения с белорусами, которые проводят акции протеста возле посольства».