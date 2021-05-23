Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предполагает, что олигарх Влад Плахотнюк продолжает влиять на внутренние процессы, происходящие в Республике Молдова.

Выступая в эфире портала Stiri политик заметил: «Мне сложно сказать, потому что у меня нет прямых данных о том. С другой стороны, зная его как очень активного и участвующего во всем человека, я думаю, что он поддерживает отношения с большим числом людей в Кишиневе. Мне неизвестно, какие это отношения и в какой степени они значимы. Посмотрим». По словам Дъякова, он последний раз разговаривал с Плахотнюком два года назад, когда олигарх проживал в США. Его еще называют в Республике Молдова «Кукловод», и приписывают необычайные способности, коварство и цинизм.