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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский «Кукловод» живее всех живых

Молдавский «Кукловод» живее всех живых
23 мая
15:51 2021
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Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предполагает, что олигарх Влад Плахотнюк продолжает влиять на внутренние процессы, происходящие в Республике Молдова.

Выступая в эфире портала Stiri политик заметил: «Мне сложно сказать, потому что у меня нет прямых данных о том. С другой стороны, зная его как очень активного и участвующего во всем человека, я думаю, что он поддерживает отношения с большим числом людей в Кишиневе. Мне неизвестно, какие это отношения и в какой степени они значимы. Посмотрим». По словам Дъякова, он последний раз разговаривал с Плахотнюком два года назад, когда олигарх проживал в США. Его еще называют в Республике Молдова «Кукловод», и приписывают необычайные способности, коварство и цинизм. 

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