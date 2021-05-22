«Садова, село хозяйственных людей, насчитывающее более чем 600 лет, мое родное село, 22 мая отмечает храмовый праздник. Вместе с главой села Тудором Ангелом принял участие в чине освящения распятия и таблички с названием села, расположенной на въезде в населенный пункт.

Мы вместе с односельчанами решили установить распятие и табличку, чтобы село выглядело краше. Уверен, это станет его визитной карточкой.

Я искренне поздравил жителей родного села с праздником небесного покровителя и пожелал, чтобы Святой Николай оберегал их от всех опасностей.

Напомню, что за последние годы при поддержке местных жителей и моем личном участии были отремонтированы и построены несколько улиц, восстановлены и обустроены колодец и распятие в центре села, а также памятник павшим героям в Великой Отечественной войне. Было также реализовано несколько инфраструктурных проектов, а в настоящее время готовится к запуску проект по установке мусорных баков для бесплатного сбора бытовых отходов и ликвидации свалки в населенном пункте.

Горжусь тем, что мне вместе с жителями Садова удалось включиться в развитие села. Мы продолжим проводить такие акции и призываем всех жителей вносить свой вклад в развитие и процветание села. С праздником, Садова!», – написал в соцсетях председатель ПСРМ Игорь Додон.