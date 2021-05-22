Злополучное заявление Наты Албот о том, что сходит с электоральной дистанции, обидевшись не на свой милый недостаток, а на прокуроров, превратил ПДС в многоголовый быстро разрастающийся в соцсетях протестный организм. Через щель тысяч и тысяч стиснутых зубов слышен яростный шипящий свист решительного возражения: «Только 0, 78 грамм, ведь!»

На самом деле, надо было ли поднимать столько шума и избирательной пыли из-за щепотки марихуаны, пусть и аккуратно занесенной в протокол следствия. Ведь другие политики употребляют килограммами наркотики, и повреднее… И воруют вагонами. Что значат несколько грамм зла против тонны добра, которое сделала молдаванам благородная Ната?

«Хороший вопрос!» – сказал бы один наш партнер по развитию. Но в чём же тогда суть любого преступления? Есть ли существенная разница между открученными гайками на колесах Тойоты и Лексуса, или же между химическими составами полония и ртути, раз и первый и второй случай приводит к одному и тому же печальному исходу? Спросите об этом Майю Санду!