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Газета "Кишиневские новости"

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Только 0,78

Только 0,78
22 мая
21:41 2021
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Злополучное заявление Наты Албот о том, что сходит с электоральной дистанции, обидевшись не на свой милый недостаток, а на прокуроров, превратил ПДС в многоголовый быстро  разрастающийся в соцсетях протестный организм. Через щель тысяч  и тысяч стиснутых зубов слышен яростный шипящий свист решительного возражения:  «Только 0, 78 грамм, ведь!»

На самом деле, надо было ли поднимать столько шума и избирательной пыли из-за щепотки марихуаны, пусть и аккуратно занесенной в протокол следствия. Ведь другие политики употребляют килограммами наркотики, и повреднее… И воруют вагонами. Что значат несколько грамм зла против тонны добра, которое сделала молдаванам благородная Ната?

«Хороший вопрос!» – сказал бы один наш партнер по развитию. Но в чём же тогда суть любого преступления? Есть ли существенная  разница между открученными гайками на колесах Тойоты и Лексуса, или же между химическими составами полония и ртути,  раз и первый и второй случай приводит к одному и тому же печальному исходу? Спросите об этом Майю Санду!

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