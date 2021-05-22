Временно исполняющий обязанности председателя Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу пригрозил скорой расплатой тем, кто озвучил информацию о том, что бывшая кандидат в депутаты Ната Албот попалась в аэропорту Кишинева с марихуаной.

Глава Партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк поведал публике – кандидат в народные избранники от пропрезидентского формирования под номером восемь «ранее была поймана с наркотиками». В социальных сетях были выложены документы, подтверждающие данный факт. «Мы очень сожалеем по поводу этих атак на Нату Албот. Она боец, смелый человек. Те, кто прибегает к таким атакам, демонстрируют свою слабость и страх. Их руками была построена коррумпированная и мафиозная система в нашей стране. Вскоре, когда наступят хорошие времена, они ответят перед законом», – заявил Гросу.

Да уж… Как говорится «с больной головы на здоровую». Дама попалась правоохранительным органам с наркотиками и вместо того, чтобы оказаться в местах не столь отдаленных, решила выдвинуться в депутаты. Теперь ее высокопоставленный коллега угрожает тем, кто просто напомнил о содеянном преступлении. Даже трудно представить, что будет происходить, если такие персонажи дорвутся до власти… Возможно, украденный миллиард покажется на этом фоне детской шалостью.