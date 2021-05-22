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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат ПДС Литвиненко оправдывает Албот, попавшуюся на марихуане

22 мая
19:36 2021
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Депутат парламента Республики Молдова от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко обвинил социалистов в том, что они пытаются отсрочить предстоящие парламентские выборы, сообщает ИНФОТАГ.

По словам народного избранника левые хотят законсервировать ситуацию и сохранить действующий кабинет министров. «До нас дошла информация, что они оказывали давление на правительство, пытаясь заблокировать выделение средств на проведение выборов, и пытались манипулировать Центризбиркомом. В любом случае выборы состоятся в установленные сроки», – заверил публику депутат. Также он обвинил социалистов в том, что те на пустом месте раскручивают давнюю историю с кандидатом (уже бывшим, ред.) от «Действия и солидарности» Натой Албот шесть лет назад попавшейся в Кишиневском аэропорту с марихуаной. Сам факт происшедшего Литвиненко не отрицает. Остается ждать его следующего заявления. Возможно, он обвинит кого-то из Партии социалистов, например Игоря Додона, или Зинаиду Гречаную в том, что они подбросили Албот «косяк» и таким образом сломали ее политическую карьеру.

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