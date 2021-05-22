Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что коллективный Запад видит в союзе бывших республик СССР конкурента, сообщает БЕЛТА.

Противостояние идет на всех уровнях, считает президент Белоруссии. При этом у ЕАЭС есть технологии и ресурсы для того, чтобы успешно развиваться, и не оглядываться на Лондон и Вашингтон, уверен Лукашенко. «Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Белорусь. Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени», – заявил Лукашенко. Он поддержал бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который отметил – у стран, входящих в ЕАЭС, есть все, чтобы противостоять вызовам двадцать первого века.