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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко и Назарбаев против Вашингтона

22 мая
12:31 2021
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Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что коллективный Запад видит в союзе бывших республик СССР конкурента, сообщает БЕЛТА.

Противостояние идет на всех уровнях, считает президент Белоруссии. При этом у ЕАЭС есть технологии и ресурсы для того, чтобы успешно развиваться, и не оглядываться на Лондон и Вашингтон, уверен Лукашенко. «Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Белорусь. Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени», – заявил Лукашенко. Он поддержал бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который отметил – у стран, входящих в ЕАЭС, есть все, чтобы противостоять вызовам двадцать первого века.

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