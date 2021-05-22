В списке наиболее денежных граждан Соединенного королевства, оказалось 15 выходцев из СССР, сообщает The Sunday Times.

Первый среди них – уроженец Одессы Леонард Блаватник. Его состояние оценивается в 32,4 миллиарда долларов. Он делает деньги в области музыкальной индустрии. Следом идет владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов с 18,4 миллиардами долларов. Недавно он отличился тем, что для родного Узбекистана купил 500 тысяч доз вакцины «Спутник V». В стране проживает свыше 33 миллионов человек. Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в списке восьмой, у него 15,4 миллиарда. Также в компанию российских миллиардеров проживающих в Великобритании попала вдова Юрия Лужкова, бывшего мэра Москвы, Елена Батурина.