Укрепление национальной системы здравоохранения остается приоритетом для социалистов. Об этом говорится в послании председателя ПСРМ Игоря Додона, который опубликовал послание по случаю Международного дня семейного врача.

«По этому случаю хочу выразить благодарность всем семейным врачам Республики Молдова за их самоотверженность, терпение, понимание, профессионализм и ответственность, которые они проявляют, несмотря на тяжелые условия и ограниченные ресурсы.

Семейные врачи – это первые люди, к которым мы обращаемся, когда у нас возникают проблемы со здоровьем. Они всегда рядом с нашими семьями, они лечат и направляют нас, учат предотвращать болезни и заботиться о здоровье.

Пандемия сделала вашу роль в обществе еще более значимой. Благодарю вас от всего сердца за самоотверженное и полноценное участие в борьбе с этим вирусом, который внес суматоху в жизнь каждого из нас», – написал в соцсетях лидер социалистов.

Игорь Додон также сообщил, что приоритетом ПСРМ остается укрепление национальной системы здравоохранения и ее способности соответствовать стандартам качественного медицинского обслуживания, адекватная мотивация всех сотрудников системы здравоохранения и улучшение условий труда.