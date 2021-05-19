Традиционно, в Международный день борьбы с гомофобией представители одной из старейших молдавских общественных организаций «ГЕНДЕРДОК-М» выступили с заявлением, сообщает ИНФОТАГ.

«Этот день для нас особенно важен сейчас, когда некоторые политические партии манипулируют общественным мнением и используют гомофобию и трансфобию общества в своей грязной предвыборной борьбе, и снова звучат предложения ограничения прав и преследования ЛГБТ людей. В этот день мы еще раз хотим напомнить, что все люди должны обладать равными правами, и их человеческое достоинство должно уважаться вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, самовыражения и каких-либо других критериев», – говорится в заявлении. Международный день борьбы с гомофобией был учрежден в 2004 году. В Республике Молдова общество достаточно патриархально, а потому идеи ЛГБТ сообщества в ней приживаются с трудом. Точнее вообще не прижились бы, если не усилия представителей дипломатического корпуса, поддерживающих нескольких местных активистов. До коронакризиса в ежегодных прайдах сексуальных меньшинств обязательно участвовали, например, сотрудники посольств США и Швеции. В этом году дипмиссии 30 стран выразили свою поддержку ЛГБТ сообществу Молдовы, а именно: Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.