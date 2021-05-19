Британский патрульный катер HMS Trent P224 прибыл в одесский порт и пришвартовался к 15 причалу гавани, сообщает «Думская».

Особо отмечается – судно вошло в Черное море 16 мая в ответ на усиление напряженности в регионе, спровоцированной Черноморским флотом Российской Федерации. Корреспондент издания с восторгом сообщает читателям характеристики гостя. «HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота. Введен в состав ВМС в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение более 2 тысяч тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж — 60 моряков. Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов»», – пишет издание. Об этом же событии своим читателям сообщает и британская Daily Mail. Подписчики, в отличие от одесского журналиста, по этому случаю особых восторгов не испытывают. Вот лишь два комментария.

Higly Sceptical: «HMS Trent используется главным образом для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. Мы что, ловим в Черном море селедку?».

Fagstick: «Какие у нас шансы против русских, если мы не можем справиться с потоком мигрантов на резиновых лодках в Ла-Манше?».