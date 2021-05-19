Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган выступил перед студентами МолдГУ и рассказал им о своем видении путей разрешения последствий приднестровского конфликта, сообщает deschide.md

Дипломат похвалил президента Майя Санду за то, что будучи премьером в 2019 году, она пыталась сформулировать стратегию в отношении Тирасполя. «Мы поддерживаем полную реинтеграцию Приднестровья в Республику Молдова. Один из факторов урегулирования конфликта касается консолидации позиций в РМ, поскольку на правом берегу Днестра имеется очень много подходов, а нужно сформулировать единый», – отметил Хоган. Он выразил надежду на то, что после досрочных парламентских выборов новое правительство будет активнее действовать на приднестровском направлении. Ранее бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в издании National Review сформулировал свой рецепт разрешения последствий конфликта. «Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к “разморозке”. Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», – написал Болтон. Похоже, Дерек Хоган намерен продвигать в Молдове именно этот сценарий.