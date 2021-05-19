Многие из предвыборных обещаний ПСРМ, данные избирателям на выборах 2019 года, выполнены с опережением. Об этом в ходе брифинга заявил депутат-социалист Владимир Односталко. По его словам, несмотря на сложный период пандемии, средства, например, на сферу здравоохранения выделялись в значительном объеме.

«В апреле 2020 года, когда пандемия уже началась, произошло повышение зарплат в медицинской сфере на 10%. Затем по инициативе президента Игоря Додона всем без исключения медицинским работникам начали поднимать базовый оклад, для того, чтобы за год он был удвоен.

С 1 сентября 2020 г. – на 30%, с 1 января – на 30%. Эти этапы уже реализованы. С 1 июля должно было произойти повышение на 40%, но Майя Санду лишила медиков этой возможности. Из-за ее отказа одобрить это повышение каждый медицинский сотрудник лишается 2,5 тыс. леев в месяц, рассказал Владимир Односталко.

Он также привел официальные данные. Так, если в 2019 году средняя зарплата медицинского персонала составляла 5314 леев, то с первого января 2021 – 9636 леев, а с 1 июля должна была составить 11955 леев.

Односталко призвал медиков защитить свое право на справедливое вознаграждение за труд.