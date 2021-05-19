Семейные врачи – лучшие и самые верные друзья каждой семьи. Об этом в своем послании по случаю Международного дня семейного врача написала председатель парламента Зинаида Гречаный.

«Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям по этому случаю в адрес семейных врачей и медсестер, которые им помогают, по всей стране. Они – лучшие и самые верные друзья каждой семьи. С их помощью нам удается предотвращать серьезные ситуации, связанные со здоровьем пациентов, и, по большей части, с их помощью нам удается преодолевать пандемический кризис, связанный с COVID-19.

По случаю сегодняшнего праздника почти 100 семейных врачей получат дипломы парламента в знак высокой оценки их профессиональной, самоотверженной и ответственной работы. Абсолютно все медицинские работники заслуживают нашей признательности, ведь они стоят на страже самых важных благ каждого человека – здоровья и жизни»,- отметила Гречаный.

Напомним, что 19 мая отмечается Международный день семейного врача, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы подчеркнуть роль и важный вклад семейных врачей в общественное здравоохранение.