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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ защитит голоса граждан на досрочных выборах

Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ защитит голоса граждан на досрочных выборах
19 мая
12:26 2021
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ПСРМ защитит голоса граждан на досрочных выборах, которые пройдут летом этого года. Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в эфире REN TV Moldova заявил о том, что ПСРМ не позволит никакой политической силе использовать Конституционный суд для признания

недействительными результатов выборов, если они окажутся неблагоприятными для

кого-то.

«Если кого-то не устроят результаты, мы будем жестко бороться на улице. Мы можем и умеем это делать», — заявил социалист.

Значительное число политиков, правоведов и аналитиков ранее заявляли, что решение Конституционного суда об обстоятельствах роспуска парламента создает опасный прецедент, так как дает возможность Майе Санду распускать парламент, если результаты выборов не будут благоприятны для партии, которую она поддерживает.

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