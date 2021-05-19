Годы правления альянсов “за европейскую интеграцию” обернулись для Молдовы кражей миллиарда, разграблением банков, сдачей в концессию аэропорта, сомнительными приватизациями и многим другим, сообщает aif.md. Если по результатам досрочных парламентских выборов к власти в нашей стране придут те же партии, но под другим “брендом” – вместо ЛДПМ – ПДС – деградация РМ будет продолжена. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист напомнил, как на днях Майя Санду отклонила целый ряд законов, направленных в поддержку населения, в том числе о компенсациях расходов граждан на электроэнергию и увеличении доли отечественных товаров на полках молдавских супермаркетов.

«Эти законы были в интересах народа, но, так как они противоречат политике международных финансовых организаций, она их не промульгировала. Ничего из того, что запрещает МВФ, Майя Санду не сделает. Для Республики Молдова Майя Санду – вирусное заболевание. От этого заболевания есть хорошая вакцина – блок социалистов и коммунистов», – подчеркнул Фуркулицэ.