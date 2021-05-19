Среда, 19 мая 2021, 12:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдове угрожает возвращение к власти ЛДПМ под новым брендом – ПДС

Молдове угрожает возвращение к власти ЛДПМ под новым брендом – ПДС
19 мая
11:41 2021
Версия для печати

Годы правления альянсов “за европейскую интеграцию” обернулись для Молдовы кражей миллиарда, разграблением банков, сдачей в концессию аэропорта, сомнительными приватизациями и многим другим, сообщает aif.md. Если по результатам досрочных парламентских выборов к власти в нашей стране придут те же партии, но под другим “брендом” – вместо ЛДПМ – ПДС – деградация РМ будет продолжена. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист напомнил, как на днях Майя Санду отклонила целый ряд законов, направленных в поддержку населения, в том числе о компенсациях расходов граждан на электроэнергию и увеличении доли отечественных товаров на полках молдавских супермаркетов.

«Эти законы были в интересах народа, но, так как они противоречат политике международных финансовых организаций, она их не промульгировала. Ничего из того, что запрещает МВФ, Майя Санду не сделает. Для Республики Молдова Майя Санду – вирусное заболевание. От этого заболевания есть хорошая вакцина – блок социалистов и коммунистов», – подчеркнул Фуркулицэ.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,76+0,54%
EUR21,71+0,53%
GBP25,18+0,46%
UAH0,65+0,54%
RON4,41+0,53%
RUB0,24+0,57%

Курсы валют в MDL на 19.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд