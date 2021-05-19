Парламентская следственная комиссия представит важные детали по делу о похищении украинца Чауса. Об этом социалист Корнелиу Фуркулицэ сообщил в эфире местного телеканала. Он рассказал, что план похищения обсуждался Майей Санду и Владимиром Зеленский ещё в январе.

«Первый визит Санду в качестве президента был в Украину, и я думаю, что там обсуждалось как похитить Чауса», – сказал Фуркулицэ.

Что касается видеообращения бывшего судьи, Фуркулицэ считает, что оно сделано под давлением. Он говорит, что инициаторы похищения пытаются спасти имидж ПДС и Майи Санду в ходе избирательной кампании.

«Думаю, что в ближайшее время парламентская комиссия выйдет с громкими заявлениями на этот счет», – отметил социалист.

Напомним, что Чауса похитили в центре Кишинева 3 апреля. По информации СМИ его вывезли в Украину на машине посольства соседней страны.