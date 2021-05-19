Председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ рассказал в эфире программы на частном телеканале, что ляжет в основу предвыборной программы блока ПКРМ-ПСРМ, сообщает aif.md.

По словам руководителя фракции, документ ещё прорабатывается представителями партий, однако речь главным образом идёт об основных принципах: укреплении государственности и независимости Молдовы, её традиционных ценностях, православной вере, экономическом развитии страны и повышении благосостояния граждан.

«Повышение зарплат, пенсий, помощь, которую можно изыскать для людей. Повышение благосостояния народа в целом. Это те пункты, которые будут в нашей программе», – перечислил Фуркулицэ.

Напомним, коммунисты и социалисты будут участвовать в досрочных парламентских выборах единым блоком.