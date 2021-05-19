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Газета "Кишиневские новости"

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Задача блока ПКРМ-ПСРМ – укрепление государственности Молдовы

Задача блока ПКРМ-ПСРМ – укрепление государственности Молдовы
19 мая
11:36 2021
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Председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ рассказал в эфире программы на частном телеканале, что ляжет в основу предвыборной программы блока ПКРМ-ПСРМ, сообщает aif.md.

По словам руководителя фракции, документ ещё прорабатывается представителями партий, однако речь главным образом идёт об основных принципах: укреплении государственности и независимости Молдовы, её традиционных ценностях, православной вере, экономическом развитии страны и повышении благосостояния граждан.

«Повышение зарплат, пенсий, помощь, которую можно изыскать для людей. Повышение благосостояния народа в целом. Это те пункты, которые будут в нашей программе», – перечислил Фуркулицэ.  

Напомним, коммунисты и социалисты будут участвовать в досрочных парламентских выборах единым блоком.

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