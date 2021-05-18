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Газета "Кишиневские новости"

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Путин: Народы Молдовы и России связывают общие духовные ценности

Путин: Народы Молдовы и России связывают общие духовные ценности
18 мая
23:16 2021
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В подходах к взаимодействию с Республикой Молдова Российская Федерация исходит из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 18 мая, принимая верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе у посла РМ Владимира Головатюка.  В этом году, добавил российский лидер, будет отмечаться двадцатилетие основополагающего двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. 

«Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договорённостей об особом, надёжно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – заверил лидер российского государства.

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