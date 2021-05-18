В подходах к взаимодействию с Республикой Молдова Российская Федерация исходит из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 18 мая, принимая верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе у посла РМ Владимира Головатюка. В этом году, добавил российский лидер, будет отмечаться двадцатилетие основополагающего двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.

«Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договорённостей об особом, надёжно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – заверил лидер российского государства.