Новые исследования останков крокодила, жившего 8 млн лет назад, показали, что ученые столкнулись с ранее неизвестным видом. Об этом пишет ВВС.

Впервые удивительный череп был обнаружен группой австралийских ученых в 2009 году в 200 км от города Алис-Спрингс. Исследователи предполагали, что находка принадлежала древнему предку крокодила, рептилии вида бару. Новое подробное изучение останков привело ученых к удивительному открытию – ранее с таким видом рептилий они не сталкивались. Доктор наук Адам Йейтс заявил, что вид будет назван в 2022 году, когда Северная территория Австралии проведет открытую выставку, посвященную предкам крокодилов. «Удивительно представить, что в центральной Австралии были реки, в которых разводились крокодилы. […] Это еще одна значительная ступень на пути к пониманию того, как эволюционировала фауна Австралии», – сообщил ученый.