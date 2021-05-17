Понедельник, 17 мая 2021, 00:02

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Австралийские ученые столкнулись с новым видом предка крокодила

Австралийские ученые столкнулись с новым видом предка крокодила
17 мая
19:46 2021
Версия для печати

Новые исследования останков крокодила, жившего 8 млн лет назад, показали, что ученые столкнулись с ранее неизвестным видом. Об этом пишет ВВС.

Впервые удивительный череп был обнаружен группой австралийских ученых в 2009 году в 200 км от города Алис-Спрингс. Исследователи предполагали, что находка принадлежала древнему предку крокодила, рептилии вида бару. Новое подробное изучение останков привело ученых к удивительному открытию – ранее с таким видом рептилий они не сталкивались. Доктор наук Адам Йейтс заявил, что вид будет назван в 2022 году, когда Северная территория Австралии проведет открытую выставку, посвященную предкам крокодилов. «Удивительно представить, что в центральной Австралии были реки, в которых разводились крокодилы. […] Это еще одна значительная ступень на пути к пониманию того, как эволюционировала фауна Австралии», – сообщил ученый.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,38%
EUR21,48–0,31%
GBP24,98–0,08%
UAH0,64–0,14%
RON4,36–0,23%
RUB0,24–0,16%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд