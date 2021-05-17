Послабление в режиме локдауна на территориях Англии, Уэльса и Шотландии не означает, что люди должны быть беспечны, заявил Борис Джонсон.

Великобритания медленно, но верно выходит из карантина. Власти сняли почти все ограничения, основными из которых стали: соблюдение социальной дистанции в общественных местах и посещение баров, ресторанов. Также были открыты границы Соединенного Королевства. «Нам удалось преодолеть очередной рубеж на пути к окончательному выходу из локдауна, но мы должны оставаться крайне осторожными», – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Королевстве продолжает распространяться новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, однако власти убеждены, что держат ситуацию под контролем.