Понедельник, 17 мая 2021, 00:02

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Блок коммунистов и социалистов поддержат в Гагаузии

Блок коммунистов и социалистов поддержат в Гагаузии
17 мая
19:46 2021
Версия для печати

Гагаузская общественная платформа «Народный Союз» планирует объединить усилия с избирательным блоком «ПКРМ и ПСРМ». Об этом сообщается в тексте заявления формирования.

«В преддверии парламентских выборов «Народный Союз» намерен инициировать переговоры с лидерами избирательного блока «ПКРМ и ПСРМ», в ходе которых будет согласован единый план действий патриотических сил Республики Молдова, направленных на укрепление молдавского суверенитета и усиление позиций промолдавских политических сил», – говорится в документе.

Настроенные промолдавски члены платформы считают, что формирование “прорумынского большинства” на предстоящих досрочных парламентских выборах приведет к формированию правительства, которое “будет выполнять все указания Румынии”. По их мнению, главные государственные институты Молдовы – парламент, президент, правительство – в итоге окажутся “под полным внешним управлением”.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,38%
EUR21,48–0,31%
GBP24,98–0,08%
UAH0,64–0,14%
RON4,36–0,23%
RUB0,24–0,16%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд