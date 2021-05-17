Гагаузская общественная платформа «Народный Союз» планирует объединить усилия с избирательным блоком «ПКРМ и ПСРМ». Об этом сообщается в тексте заявления формирования.

«В преддверии парламентских выборов «Народный Союз» намерен инициировать переговоры с лидерами избирательного блока «ПКРМ и ПСРМ», в ходе которых будет согласован единый план действий патриотических сил Республики Молдова, направленных на укрепление молдавского суверенитета и усиление позиций промолдавских политических сил», – говорится в документе.

Настроенные промолдавски члены платформы считают, что формирование “прорумынского большинства” на предстоящих досрочных парламентских выборах приведет к формированию правительства, которое “будет выполнять все указания Румынии”. По их мнению, главные государственные институты Молдовы – парламент, президент, правительство – в итоге окажутся “под полным внешним управлением”.