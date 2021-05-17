Каждый хоть раз в жизни видел странный сон, где оказывался в фантастической ситуации, не имеющей ничего общего с реальностью. Теперь специалисты, похоже, поняли, почему это происходит.

Ученые из американского Университета Тафтса взяли за основу процесс обучения искусственного интеллекта. Обычно нейронным сетям предоставляют большой объем данных, которые программе предстоит усвоить, чтобы знать, как действовать. И наступает момент, когда компьютер вырабатывает некий шаблон-алгоритм и начинает пользоваться им постоянно. А если от программы требуются действия, не укладывающиеся в этот шаблон, человеку приходится порой даже вносить неверные данные.

Ученые выдвинули гипотезу, что мозг действует подобно искусственному интеллекту. Чаще всего повседневная жизнь людей довольно однообразна, неожиданности в ней встречаются не так уж часто. Но если они случаются, мозг должен быть готов адекватно реагировать. Вот странные сны и являются своеобразной репетицией потенциальных непредвиденных ситуаций, от которых никто не застрахован, сообщает «The Guardian».