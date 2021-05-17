Стресс так прочно вошел в нашу жизнь, что мы уже считаем его чем-то привычным. Но если он становится постоянным, это может закончиться целым рядом недугов: здесь и депрессия, и диабет, и сердечно-сосудистые, и неврологические заболевания, и другие патологии. Поэтому нужно пользоваться всеми возможными способами контроля за прессингом, который устраивает нам действительность.

Специалисты из Института исследований питания при австралийском Университете Эдит Коуэн пришли к выводу, что, если употреблять в пищу достаточное количество овощей и фруктов, бороться со стрессом будет легче.

Были обследованы свыше восьми с половиной тысяч пациентов старше двадцати пяти лет с разными диагнозами. Выяснилось, что люди, в ежедневном рационе было как минимум четыреста семьдесят граммом свежих овощей и фруктов, оказались на десять процентов более стрессоустойчивыми, чем те, кто потреблял меньше половины этого количества. Более того, достаточное количество овощей и фруктов в рационе положительно отражается на общем психологическом настрое человека. А вот неправильное пищевое поведение восприимчивость к стрессу только усиливает, сообщает Sci News.