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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Стресс боится овощей и фруктов

Стресс боится овощей и фруктов
17 мая
17:26 2021
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Стресс так прочно вошел в нашу жизнь, что мы уже считаем его чем-то привычным. Но если он становится постоянным, это может закончиться целым рядом недугов: здесь и депрессия, и диабет, и сердечно-сосудистые, и неврологические заболевания, и другие патологии. Поэтому нужно пользоваться всеми возможными способами контроля за прессингом, который устраивает нам действительность.

Специалисты из Института исследований питания при австралийском Университете Эдит Коуэн пришли к выводу, что, если употреблять в пищу достаточное количество овощей и фруктов, бороться со стрессом будет легче.

Были обследованы свыше восьми с половиной тысяч пациентов старше двадцати пяти лет с разными диагнозами. Выяснилось, что люди, в ежедневном рационе было как минимум четыреста семьдесят граммом свежих овощей и фруктов, оказались на десять процентов более стрессоустойчивыми, чем те, кто потреблял меньше половины этого количества. Более того, достаточное количество овощей и фруктов в рационе положительно отражается на общем психологическом настрое человека. А вот неправильное пищевое поведение восприимчивость к стрессу только усиливает, сообщает Sci News. 

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