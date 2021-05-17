Понедельник, 17 мая 2021, 18:37

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Полные дети хуже соображают, вырастая

Полные дети хуже соображают, вырастая
17 мая
17:26 2021
Версия для печати

Американские и финские ученые провели совместное масштабное исследование, длившееся почти сорок лет. Наблюдение охватило более трех с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет. У них периодически контролировали вес, артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Обращали внимание на образ жизни, физическую активность и вредные привычки.

Через тридцать один год после начала исследования двум с лишним тысячам участников проведи компьютерный тест на качество мыслительной деятельности. Оценка памяти, скорости реакции, внимания, обработки зрительной информации показала, что, если человек с детства страдал ожирением, у него рассеянное внимание и пониженная скорость обработки зрительной информации. А если к ожирению добавлялись высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина, то имели место и плохая память, и слабая концентрация внимания, и замедленная реакция.  

Отсюда ученые делают вывод: здоровый образ жизни надо прививать ребенку с раннего возраста, и тогда его умственная деятельность в течение будущей жизни не пострадает, сообщает CNN.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,38%
EUR21,46–0,41%
GBP24,91–0,39%
UAH0,64–0,14%
RON4,36–0,32%
RUB0,24–0,34%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд