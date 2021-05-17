Американские и финские ученые провели совместное масштабное исследование, длившееся почти сорок лет. Наблюдение охватило более трех с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет. У них периодически контролировали вес, артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Обращали внимание на образ жизни, физическую активность и вредные привычки.

Через тридцать один год после начала исследования двум с лишним тысячам участников проведи компьютерный тест на качество мыслительной деятельности. Оценка памяти, скорости реакции, внимания, обработки зрительной информации показала, что, если человек с детства страдал ожирением, у него рассеянное внимание и пониженная скорость обработки зрительной информации. А если к ожирению добавлялись высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина, то имели место и плохая память, и слабая концентрация внимания, и замедленная реакция.

Отсюда ученые делают вывод: здоровый образ жизни надо прививать ребенку с раннего возраста, и тогда его умственная деятельность в течение будущей жизни не пострадает, сообщает CNN.