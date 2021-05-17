Республиканский стадион является общественным имуществом и любое его отчуждение должно быть прозрачным и приносить определенные дивиденды для национального публичного бюджета, сказал вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Депутат-социалист на брифинге отметил, что за последние два года не было случаев приватизации государственных активов, которые нанесли бы вред государству. Парламент и правительство не только прекратили мошенническую приватизацию, но и поставили ряд условий для того, чтобы процедура разгосударствления стала прозрачной.

«Вспомните условия, при которых было тайно одобрено решение о передаче Республиканского стадиона, без четкой суммы, без общественных консультаций и с полным нарушением принципа прозрачности. Вот почему мы, социалисты, отменили в парламенте закон, по которому Республиканский стадион был отчужден. Любое общественное имущество должно отчуждаться только после общественных консультаций, антикоррупционной экспертизы, четкой цены и четких условий», — сказал депутат.

Напомним, что парламент по инициативе ПСРМ отменил решение о передаче земельного участка площадью 5 га посольству США в Кишиневе и возвратил землю в собственность государства. Впоследствии на основании запроса, поданного депутатами Платформы DА Дину Плынгэу и Марии Чобану, Конституционный суд приостановил действие закона, согласно которому Республиканский стадион был возвращен в собственность государства.