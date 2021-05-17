Кандидат в депутаты от ПДС Петру Гандрабур проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Слушания уже идут в суде.

Редакция портала «sinteza.org» располагает документами, которые демонстрируют, что мэр с. Цыганка – политический турист со стажем – может быть осужден на три года лишения свободы. По данным портала Кагульского суда на 22 июня назначено слушание по уголовному делу, в котором кандидат ПДС фигурирует в качестве обвиняемого по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

По данным портала, уголовное дело возбуждено по жалобе гражданина Турции, который требует у Гандрабура 100 тыс. долларов США.

«Петру Гандрабур пытается получить иммунитет, чтобы избежать уголовного наказания», – сообщили жители Цыганки.

Отметим, что Гандрабур является мэром с 2005 года. Сначала его избрали по спискам блока „PSD-PSL”. Затем он перешел в Либеральную партию Михая Гимпу. Уже в 2014 году Гандрабур мигрировал в Либерально – реформаторскую партию, а в 2019 г. избрался от блока ACUM.