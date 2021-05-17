Понедельник, 17 мая 2021, 18:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как кандидат в депутаты с уголовным делом оказался в списках ПДС

Как кандидат в депутаты с уголовным делом оказался в списках ПДС
17 мая
15:01 2021
Версия для печати

Кандидат в депутаты от ПДС Петру Гандрабур проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Слушания уже идут в суде.

Редакция портала «sinteza.org» располагает документами, которые демонстрируют, что мэр с. Цыганка – политический турист со стажем – может быть осужден на три года лишения свободы. По данным портала Кагульского суда на 22 июня назначено слушание по уголовному делу, в котором кандидат ПДС фигурирует в качестве обвиняемого по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

По данным портала, уголовное дело возбуждено по жалобе гражданина Турции, который требует у Гандрабура 100 тыс. долларов США.

«Петру Гандрабур пытается получить иммунитет, чтобы избежать уголовного наказания», – сообщили жители Цыганки.

Отметим, что Гандрабур является мэром с 2005 года. Сначала его избрали по спискам блока „PSD-PSL”. Затем он перешел в Либеральную партию Михая Гимпу. Уже в 2014 году Гандрабур мигрировал в Либерально – реформаторскую партию, а в 2019 г. избрался от блока ACUM.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,38%
EUR21,46–0,41%
GBP24,91–0,39%
UAH0,64–0,14%
RON4,36–0,32%
RUB0,24–0,34%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд