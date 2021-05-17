Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец полагает, что видеообращение экс-судьи было записано под давлением.

«Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица, и вероятнее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинских спецслужб подтверждается. Во-первых, видно, что Чаус читает свое обращение по бумажке. Если человек говорит от себя, он будет заикаться, проявлять какую-то мимику. А здесь Чаус сидит ровно и просто зачитывает текст», – отмечает Кравец.

По его мнению, попытка Чауса доказать, что из Молдовы его никто не похищал, выглядит неубедительно.

«В глаза бросается его заявление о том, что его никто не похищал. Вернее, что его не похищали из Молдовы, а похищали только в 2016 году, когда вывезли из Украины. То есть он делает вид, что добровольно где-то сам скрывается. А те десять человек, против которых возбуждено уголовное дело в Молдове, якобы к этому не причастны. Выглядит это крайне неубедительно», – рассуждает адвокат.

Он также проанализировал сам Телеграмм-канал, где появилось обращение Чауса.

«Видеообращение – это первое публичное сообщение в этом Телеграмм-канале, но по счету оно является шестым. Видимо, до этого пытались в нем тоже что-то размещать. Сам адрес электронной почты, на который зарегистрирован Телеграмм-канал, анонимный – он не требует регистрации номера мобильного телефона. Это сделано умышленно, чтобы нельзя было отследить его местонахождение. Но в связи с тем, что человек был похищен, Телеграмм может предоставить правоохранительным органам по запросу информацию, с каких IP-адресов регистрировали этот аккаунт в Телеграмме и размещали само видео и посты. То же самое СБУ может узнать и по электронной почте, так как возбуждено уголовное дело по тяжелой статье – похищение человека», – говорит Ростислав Кравец.

Кроме того, юрист предполагает, что Николай Чаус все же находится в Украине.

«Слова Чауса «я скоро появлюсь в Украине» выглядят довольно абсурдно. Он не сказал прямо о том, что он сейчас не в Украине – как бы обошел этот вопрос стороной. По моему мнению, Чаус в Украине, и под контролем спецслужб. О чем говорит сам факт появления этого видеообращения», – резюмирует Кравец.

На вопрос «Страны», будет ли Чаус давать показания против экс-президента Петра Порошенко, адвокат ответил так:

«Судя по резко спавшему присутствию Порошенко в медиапространстве с момента похищения Чауса, на мой взгляд, все, и в том числе Порошенко, считают, что у Чауса есть какая-то информация о своем похищении и причастности пятого президента к этому».