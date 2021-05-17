Граждане продолжат возмещать украденный миллиард, так как Майя Санду отказалась промульгировать закон, аннулирующий данное обязательство. Об этом заявил в ходе брифинга для СМИ вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Он отметил, что позиция ПСРМ остается прежней – это преступление против народа. Батрынча заявил, что ПСРМ сделала все возможное, чтобы выполнить самое важное обещание 2019 года, после того как по запросу депутатов ПДС Конституционный суд отменил законопроект социалистов.

«Мы не остановились и еще раз проголосовали за закон в парламенте. Что сделали в администрации президента? Не промульгировали этот закон. Мы будем и впредь настаивать на выполнении этого обещания, данного в том числе, и Майей Санду», — сказал Батрынча.

Депутат ПСРМ напомнил, что Майя Санду входила в состав правительства в период совершения банковской кражи и тайного решения о выделении госгарантий на эту аферу.

Напомним, что из-за отказа Майи Санду промульгировать закон граждане Молдовы вынуждены выплачивать не только сумму долга, но и проценты по нему. Общая сумма выплат составит 25 млрд леев.