Пандемия коронавируса обострила интерес ученых к способам борьбы с дыхательной недостаточностью. Хотя эта проблема была актуальна и прежде при лечении пневмонии и отдельных других патологий.

Специалисты обратили внимание на способность некоторых водных организмов дышать с помощью кишечной системы, если в воде недостаточно кислорода для получения его через жабры. Выяснилось, что таким свойством обладают также грызуны и свиньи.

В ходе эксперимента с лабораторными животными исследователи разработали систему обеспечения организма мышей чистым кислородом через прямую кишку в условиях острого кислородного голодания. Три четверти подопытных грызунов при этом выжили, а без такой вентиляции все гарантированно погибли бы уже через одиннадцать минут.

Был применен еще один экспериментальный метод: введение через кишечник насыщенных кислородом растворов. И на свиньях, и на мышах был получен хороший результат без побочных эффектов. По мнению ученых, их эксперименты могут оказаться полезными в лечении пациентов с тяжелыми формами коронавируса, при которых зачастую приходится бороться с тяжелой дыхательной недостаточностью, сообщает phys.org.