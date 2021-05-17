Джон Болтон – бывший советник Дональда Трампа – предлагает разморозить приднестровский конфликт, чтобы ограничить влияние России в регионе. В статье, опубликованной порталом «Nationalreview.com», Болтон утверждает, что новое кишиневское руководство, имея в виду ПДС и Майю Санду, предоставляют возможность Вашингтону активизировать свои действия.

«Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к «разморозке». Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», — написал Болтон.