Любопытное наблюдение сделали специалисты Американского колледжа кардиологов. В результате масштабного исследования ученые пришли к выводу: если один из супругов страдает сердечно-сосудистым заболеванием, рискует получить такой же недуг муж или жена.

Заключение было сделано на основе опросов свыше пяти тысяч живущих в Китае семейных пар. Исследователи установили, что на супругов влияет общий образ жизни, а также то обстоятельство, что, в случае тяжелой болезни (инфаркта или инсульта) одного из них другому приходится ухаживать за своей «половинкой» и постоянно наблюдать симптомы. При этом больше рискуют мужчины: у трети тех, чьи жены болели, также наблюдались сердечно-сосудистые патологии, а среди мужей здоровых женщин эта доля была меньше тринадцати процентов. Если рассматривать ситуацию с другой стороны, то у пятой части жен, мужья которых болели, также наблюдались аналогичные недуги, а у здоровых мужчин болели лишь девять процентов жен.

Ученые рассчитывают, что полученные ими результаты послужат убедительными аргументами для семейных пар, чтобы сделать их образ жизни более здоровым, сообщает «Новое время».