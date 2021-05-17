Понедельник, 17 мая 2021, 12:06

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Болезни сердца передаются от одного супруга другому

Болезни сердца передаются от одного супруга другому
17 мая
11:21 2021
Версия для печати

Любопытное наблюдение сделали специалисты Американского колледжа кардиологов. В результате масштабного исследования ученые пришли к выводу: если один из супругов страдает сердечно-сосудистым заболеванием, рискует получить такой же недуг муж или жена.

Заключение было сделано на основе опросов свыше пяти тысяч живущих в Китае семейных пар. Исследователи установили, что на супругов влияет общий образ жизни, а также то обстоятельство, что, в случае тяжелой болезни (инфаркта или инсульта) одного из них другому приходится ухаживать за своей «половинкой» и постоянно наблюдать симптомы. При этом больше рискуют мужчины: у трети тех, чьи жены болели, также наблюдались сердечно-сосудистые патологии, а среди мужей здоровых женщин эта доля была меньше тринадцати процентов. Если рассматривать ситуацию с другой стороны, то у пятой части жен, мужья которых болели, также наблюдались аналогичные недуги, а у здоровых мужчин болели лишь девять процентов жен.

Ученые рассчитывают, что полученные ими результаты послужат убедительными аргументами для семейных пар, чтобы сделать их образ жизни более здоровым, сообщает «Новое время».       

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,76+0,16%
EUR21,55+0,04%
GBP25,03+0,12%
UAH0,64+0,31%
RON4,38+0,18%
RUB0,24+0,25%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд