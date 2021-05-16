Понедельник, 17 мая 2021, 04:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Антитела после легкой формы коронавируса могут сохраняться надолго

16 мая
20:56 2021
Версия для печати

Специалисты российской Военно-медицинской академии провели исследование, чтобы определить, насколько стойкий иммунитет возникает у пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

Были изучены данные более тысячи ста человек, болевших без госпитализации. По истечении месяца с момента подтверждения наличия инфекции иммуноглобулинов не оказалось меньше, чем у одного процента пациентов возрасте от восемнадцати до сорока четырех лет. В остальных возрастных группах антитела были у всех. А через полтора месяца с момента заражения количество антител оказалось максимальным, причем у женщин, перешагнувших шестидесятилетний порог, иммунный ответ был еще сильнее.

Ученые предполагают, что антитела должны сохраняться не меньше трех месяцев, а, возможно, и до полугода. Поэтому наблюдение будет продолжено именно в течение этого периода. Исследователи планируют также выяснить, как обстоит дело с иммунной реакцией организма у пациентов, переболевших средней и тяжелой формой коронавируса. Намечено охватить наблюдением полторы тысячи человек в возрасте от восемнадцати лет и выше, сообщает ТАСС.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,730,00%
EUR21,54–0,01%
GBP25,000,00%
UAH0,640,00%
RON4,370,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 17.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд