Специалисты российской Военно-медицинской академии провели исследование, чтобы определить, насколько стойкий иммунитет возникает у пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

Были изучены данные более тысячи ста человек, болевших без госпитализации. По истечении месяца с момента подтверждения наличия инфекции иммуноглобулинов не оказалось меньше, чем у одного процента пациентов возрасте от восемнадцати до сорока четырех лет. В остальных возрастных группах антитела были у всех. А через полтора месяца с момента заражения количество антител оказалось максимальным, причем у женщин, перешагнувших шестидесятилетний порог, иммунный ответ был еще сильнее.

Ученые предполагают, что антитела должны сохраняться не меньше трех месяцев, а, возможно, и до полугода. Поэтому наблюдение будет продолжено именно в течение этого периода. Исследователи планируют также выяснить, как обстоит дело с иммунной реакцией организма у пациентов, переболевших средней и тяжелой формой коронавируса. Намечено охватить наблюдением полторы тысячи человек в возрасте от восемнадцати лет и выше, сообщает ТАСС.