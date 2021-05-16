Семейство британских аристократов Сент-Обин с середины семнадцатого века обитает в средневековом замке на уединенном острове. Собственно, остров уже не принадлежит семье, он подарен Национальному фонду Великобритании. Однако прежние собственники взяли в аренду свое бывшее владение почти на тысячу лет.

И вот теперь семейство приглашает на работу помощника, чтобы он практически постоянно, желательно пожизненно, проживал с хозяевами в замке. Зарплату обещают достойную, но и обязанностей будет достаточно: обеспечивать безопасность, встречать гостей, контролировать работу обслуживающего персонала, ухаживать за коллекциями, при необходимости переставлять мебель или даже убирать помещения. Аристократы считают, что такая работа подойдет человеку, уставшему от городской суеты.

Остров изолированный, но туристы там бывают нередко. Они либо приплывают на пароме, либо приходят по дорожке, которая появляется во время отлива, сообщает «Daily Mail».