По случаю 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова об его творчестве высказался министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает “Страна».

В своем телеграм-канале чиновник написал: «Можно по разному относиться к его восприятию борьбы Украины за свою независимость, как и к его неприятию советской власти. Но гениальность его произведений – проверена временем. Поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дому на Андреевском спуске – желтые маргаритки». Также министр особо отметил, что Булгаков называл Киев лучшим городом. А вот отрывок из «Белой гвардии», романа писателя: «Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется». И еще, писатель о тех, кого в 21 веке назначили национальными героями: «Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик».