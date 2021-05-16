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Газета "Кишиневские новости"

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В Киеве вспоминают Булгакова

16 мая
15:21 2021
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По случаю 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова об его творчестве высказался министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает “Страна».

В своем телеграм-канале чиновник написал: «Можно по разному относиться к его восприятию борьбы Украины за свою независимость, как и к его неприятию советской власти. Но гениальность его произведений – проверена временем. Поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дому на Андреевском спуске – желтые маргаритки». Также министр особо отметил, что Булгаков называл Киев лучшим городом. А вот отрывок из «Белой гвардии», романа писателя: «Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется». И еще, писатель о тех, кого в 21 веке назначили национальными героями: «Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик».  

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